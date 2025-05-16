Штурмовая группа «Айдара» уничтожена при попытке зайти в Курскую область

Российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского нацбатальона «Айдар» (террористическая организация, запрещена в России) пересечь границу РФ.
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