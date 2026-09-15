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Царьград

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Конгресс США утвердил законопроект об ужесточении санкций против РФ

Конгресс США утвердил законопроект об ужесточении санкций против РФ

Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций против России.

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