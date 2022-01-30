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«Эвертон» согласовал с «МЮ» аренду ван де Бека. Осталось договориться с хавбеком

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Эвертон». Мерсисайдцы согласовали с манкунианцами аренду 24-летнего нидерландца до конца сезона с полной выплатой зарплаты со стороны «Эвертона», сообщает журналист Фабрицио Романо.

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