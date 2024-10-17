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Условным сроком отделался виновник ДТП, в котором тяжело пострадала женщина в Питкяранте

Житель Питкярантского района осужден за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. 6 января 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки “Volvo ХС 70” в Питкяранте, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки “Skoda Kodiaq”, двигавшимся по своей полосе движения.

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