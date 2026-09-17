Марина Татаренко опровергла миф о защите кактусами от излучения

Биолог Марина Татаренко развеяла миф о способности кактусов поглощать излучение от компьютеров. Она также дала советы по уходу за суккулентами в зимний период, подчеркнув, что они не нуждаются в частом поливе и могут страдать от избытка теплоты от батарей.
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