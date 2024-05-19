Перебои в работе телевидения ожидаются в Кузбассе с 20 мая

В некоторых территориях произойдут временные отключения телерадиосигнала.В понедельник, 20 мая, жители некоторых территорий Кузбасса могут столкнуться с перерывами в вещании 20 федеральных телеканалов, а также радиосигнала.
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