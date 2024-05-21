Орбан назвал постыдным решение прокурора МУС добиваться ареста Нетаньяху

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X* назвал абсурдным и постыдным решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.