ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: В основной капитал Москвы за год инвестировали более 8,1 трлн рублей

Собянин: В основной капитал Москвы за год инвестировали более 8,1 трлн рублей

В столице реализуется свыше 750 инвестиционных проектов Согласно составленному Минэкономразвития РФ рейтингу Москва является лидером среди регионов страны по уровню развития государственно-частного партнёрства.

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