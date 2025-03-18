Как центр "Меняй" помогает реализовать инициативы молодежи Алтайского края?

В Барнауле работает центр самореализации молодежи "Меняй", который помогает молодым людям реализовывать общественно-полезные проекты Миссия центра "Меняй" в Барнауле – создать условия для гармоничного развития личности и широких возможностей для самореализации молодежи на территории Алтайского края, воспитать поколение людей в ключе патриотизма и любви к своей стране.