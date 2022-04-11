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Кубок Гагарина. «Металлург» против «Трактора». Видеотрансляция начнется в 17:00

«Металлург» принимает «Трактор» в пятом матче финала Востока. На Sports.ru будет доступна видеотрансляция игры, которую в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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