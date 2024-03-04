А вот и преемник Путина: Всё встало на свои места

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ни кто власть не отдаст из нынешних политиков и чиновников. Это семейные мафиозные кланы, с финансовыми потоками своими людьми по всей вертикали местной власти... Только тотальные проверки и не только снятие, но и конфискация активов с имуществом, отсидка их решит этот это положение. А кто их будет проверять? Те кто сидит выше в вертикали власти и куда они закидывают мзду.... Так что только чрезвычайные выездные проверяющие, с выездными судами и спецслужбами смогут решить данную проблему... На местах все давно повязано...