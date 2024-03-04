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Царьград

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А вот и преемник Путина: Всё встало на свои места

А вот и преемник Путина: Всё встало на свои места

Ни у кого не было сомнений, что президент России Владимир Путин в нужный момент позаботится о смене. Однако смешно было бы предполагать, что имя преемника назовут с наскока.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Очень хороший посыл!! Оказывается нет худа без добра и наконец мы поймем кто лучший
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6 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ни кто власть не отдаст из нынешних политиков и чиновников. Это семейные мафиозные кланы, с финансовыми потоками своими людьми по всей вертикали местной власти... Только тотальные проверки и не только снятие, но и конфискация активов с имуществом, отсидка их решит этот это положение. А кто их будет проверять? Те кто сидит выше в вертикали власти и куда они закидывают мзду.... Так что только чрезвычайные выездные проверяющие, с выездными судами и спецслужбами смогут решить данную проблему... На местах все давно повязано...
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2 час.

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