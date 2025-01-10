❗️На омской базе отдыха «Сказка» новые отравления - теперь после еды в кафе аквапарка. Суд приостановил работу общепита.
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❗️На омской базе отдыха «Сказка» новые отравления - теперь после еды в кафе аквапарка. Суд приостановил работу общепита.