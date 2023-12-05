Песков: Путин обсудит в ОАЭ и Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

В ходе посещения российским президентом Владимиром Путиным ОАЭ и Саудовской Аравии предполагается обсудить вопросы международной и региональной повестки, в том числе обострение палестино-израильского конфликта, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
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