Демобилизация участников СВО: новые заявления Кремля и реальные перспективы

«Когда отпустят мобилизованных поэтапное возвращение»: позиция Путина Владимир Путин подтвердил, что вопрос демобилизации мобилизованных в рамках частичной мобилизации 2022 года находится в стадии проработки.
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