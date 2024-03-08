Российские вертолетчики ЦВО отработали ведение авиаразведки в горных ущельях Таджикистана

В ходе летной смены летчики в дневное и ночное время отработали обнаружение и вскрытие объектов условного противника с использованием бортовых осветительных приборов, поиск укрытых в ущельях целей и скрытые заходы на цели с помощью очков ночного видения ОНВ-1 без включение светового оборудования.