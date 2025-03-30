Фото: The Canadian Press/ZUMA/Reuters Текст: Дмитрий Бавырин Новое канадское правительство нанесло по президенту США Дональду Трампу несколько расчетливых ударов, показав тем самым, что уступать его давлению не будет.
Канада укусила Трампа в самое больное место.
Комментарии
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Ринат Ахметуллин
В Канаде среди педиков типа трюдо нашёлся реальный политик старой школы, я удивлён. А на месте Трампа я был дал команду ФБР искать говнюков, которые канадские биллорды развешивают в США.
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19 час.
Eduard
Пора Канаду силой брать,потом Гренландию!
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10 час.
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