Ливни накроют российский регион: кому приготовить зонты

В Новосибирске в ночь на 6 октября ожидается плюс 5–7 градусов, днем — плюс 8–10. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.
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