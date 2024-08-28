"Зайдут как нож в масло": в Киеве ужаснулись последствиями Курска

Бывший депутат Верховной рады и крупный предприниматель Геннадий Балашов (внесен в России в список террористов и экстремистов и объявлен в розыск) в эфире YouТube-канала Politeka резко раскритиковал решение украинского руководства напасть на Курскую область.
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