БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    В том то и дело, капитализм зиждется на выкачивании всяких средств из народа, а мы помним что было при социализме: ст...Мы за это уже зап...
  • Владимир Тимошков
    На лбу набить бандерложиха"Я ничего не сдел...
  • Георгий Михалев
    Прямо на месте и расстрелять суку хохложопую нах.й!"Я ничего не сдел...

"Зайдут как нож в масло": в Киеве ужаснулись последствиями Курска

"Зайдут как нож в масло": в Киеве ужаснулись последствиями Курска

Бывший депутат Верховной рады и крупный предприниматель Геннадий Балашов (внесен в России в список террористов и экстремистов и объявлен в розыск) в эфире YouТube-канала Politeka резко раскритиковал решение украинского руководства напасть на Курскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Вас,бл@дей,надо загнать в анклав и обнести колючей проволокой,оставить без света,газа и прочих удобств цивилизации. Ибо вы не доросли,чтобы жить с соседями в мире! ДБ!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх