Контрразведка обнаружила тайник с секретными документами СБУ в ДНР

скриншот из видео Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ по Донецкой Народной Республике и военной контрразведки Тихоокеанского флота обнаружили тайник с секретными документами Службы безопасности Украины.
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