Мазутная катастрофа. 7 дней никто даже не просыпался. Об ошибках властей заявили открыто. Журналист Царьграда Вадим Егоров в своей статье рассказал, почему не стоит верить туроператорам, которые будут заманивать туристов на курорты Анапы в ближайшие годы, и когда вода снова станет безопасной для людей и животных.