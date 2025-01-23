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Царьград

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Мазутная катастрофа. 7 дней никто даже не просыпался. Об ошибках властей заявили открыто

Мазутная катастрофа. 7 дней никто даже не просыпался. Об ошибках властей заявили открыто

Мазутная катастрофа. 7 дней никто даже не просыпался. Об ошибках властей заявили открыто. Журналист Царьграда Вадим Егоров в своей статье рассказал, почему не стоит верить туроператорам, которые будут заманивать туристов на курорты Анапы в ближайшие годы, и когда вода снова станет безопасной для людей и животных.

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