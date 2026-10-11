Звинчук: черногорские пограничники спокойно пропустили в страну команду

Владелец Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в беседе с «Раптли» заявил, что черногорские пограничники спокойно пропустили в страну его команду, несмотря на санкции.
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