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Царьград

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МЧС Хакасии борется с 9 пожарами: задействованы 249 человек и 78 единиц техники

МЧС Хакасии борется с 9 пожарами: задействованы 249 человек и 78 единиц техники

В Хакасии из-за увеличения числа пожаров МЧС работает в режиме чрезвычайной ситуации. Пожарные службы ликвидировали 34 возгорания и продолжают тушить 9 пожаров с участием 249 человек и 78 единиц техники.

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