Поэт, бабник, основатель собственной республики — удалая жизнь Габриэле д’Аннунцио

Владимир Петров

Роман "Наслаждение" - невыносимо скучен. Там описание адюльтера в роскошных интерьерах и среди гигантских букетов. С каким-то подобием каталога - описанием деталей интерьера, цветов, среди которых теряются герои, становясь практически микроскопическими. Три раза приступал к роману - ни разу не осилил. Сам автор был нарциссист - посылал своим поклонницам сперму в письмах. Домогался Айседоры Дункан, но та нашла его нелепым карликом и насмешливо отвергла. До Есенина тому было далеко. Чтобы реально оценивать литератора, надо быть компетентным в литературе, породившей его...