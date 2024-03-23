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  • ММ
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    Роман "Наслаждение" - невыносимо скучен. Там описание адюльтера в роскошных интерьерах и среди гигантских букетов. С ...Поэт, бабник, осн...
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Поэт, бабник, основатель собственной республики — удалая жизнь Габриэле д’Аннунцио

Поэт, бабник, основатель собственной республики — удалая жизнь Габриэле д’Аннунцио

Если в Италии Данте Алигьери — это Пушкин, то Габриэле д’Аннунцио — Лермонтов. фото: Getty ImagesВ России о Габриэле д’Аннунцио известно прискорбно (мы употребляем это слово в исключительных случаях) мало.

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Комментарии
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Владимир Петров
Роман &quot;Наслаждение&quot; - невыносимо скучен. Там описание адюльтера в роскошных интерьерах и среди гигантских букетов. С каким-то подобием каталога - описанием деталей интерьера, цветов, среди которых теряются герои, становясь практически микроскопическими. Три раза приступал к роману - ни разу не осилил. Сам автор был нарциссист - посылал своим поклонницам сперму в письмах. Домогался Айседоры Дункан, но та нашла его нелепым карликом и насмешливо отвергла. До Есенина тому было далеко. Чтобы реально оценивать литератора, надо быть компетентным в литературе, породившей его...
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