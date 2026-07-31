СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу в ДНР

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту атаки украинских вооружённых формирований на пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Донецк, на территории Донецкой Народной Республики.
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