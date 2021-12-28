Microsoft признала новые проблемы Windows 11

Авторы Windows 11 признали распространенную проблему отображения некорректной цветопередачи. Журналисты медиа отметили, что многие пользователи пожаловались на проблему, когда в некоторых программах на Windows 11 цвет отображается некорректно.
Авторы Windows 11 признали распространенную проблему отображения некорректной цветопередачи. Журналисты медиа отметили, что многие пользователи пожаловались на проблему, когда в некоторых программах на Windows 11 цвет отображается некорректно.
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