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Мода и Шоу-бизнес

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Куртукова прокомментировала информацию об увеличении гонораров

Куртукова прокомментировала информацию об увеличении гонораров

Татьяна Куртукова посетила церемонию вручения премии «Шансон года 2025». Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» сейчас на подъеме популярности, ее трек стал хитом и, соответственно, выросли запросы.

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