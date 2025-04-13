Куртукова прокомментировала информацию об увеличении гонораров

Татьяна Куртукова посетила церемонию вручения премии «Шансон года 2025». Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» сейчас на подъеме популярности, ее трек стал хитом и, соответственно, выросли запросы.
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