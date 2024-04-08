На 8 апреля участки трассы Актау-Атырау остаются зарытыми

По состоянию на 8 апреля 2024 года в 07:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 3206 метров в 4 областях (Атырау, Костанай, Павлодар, СКО), передает inAktau.