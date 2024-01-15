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Закон и Порядок

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Почему Китай не участвует в борьбе с хуситами

Почему Китай не участвует в борьбе с хуситами

Bloomberg: Китай не хочет бороться с хуситами, несмотря на риски для торговли Безопасность в Красном море важна для Китая, но Си Цзиньпин не хочет вмешиваться в борьбу с хуситами, так как «цена участия выше, чем цена бездействия».

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