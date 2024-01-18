Стало известно, почему в Перми долго не мог сесть на посадку самолет из Москвы

Транспортная прокуратура начала разбирательство по данному инциденту.Сложные погодные условия стали причиной того, что самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Москвы в аэропорт Перми, не смог сразу приземлиться из-за сильного ветра.
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