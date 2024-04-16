Роскосмос: первые спутники "Грифон" будут готовы к отправке на космодром летом 2024 года

Директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Сергей Прохоров в среду, 17 апреля, сообщил, что четыре аппарата орбитальной группировки "Грифон", подготавливаемые к запуску в этом году, будут полностью готовы к отправке на космодром уже этим летом.