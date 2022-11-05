Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Карякин пропустит «Дакар» из-за требования осудить спецоперацию: «Подписывать бумагу не собираюсь»

Чемпион «Дакара-2017» Сергей Карякин не выступит на ралли-рейде 2023 года. Карякин рассказал, что не будет подписывать анкету от ФИА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх