Администрация президента Южной Кореи объявила об отставке всех руководителей

Все руководители администрации президента Южной Кореи, а также старшие секретари подали в отставку. Об этом 4 декабря сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента республики.
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