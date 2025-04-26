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Зарубежное возрождение «Бессмертного полка»: реальность, признаваемая мировой общественностью

Зарубежное возрождение «Бессмертного полка»: реальность, признаваемая мировой общественностью

«Бессмертный полк» в Берлине, 9 мая 2024 года.В этом году в США намерены поддержать родившуюся у нас в 2012 году общественную инициативу – шествие «Бессмертного полка».

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