Мигрантские дети поколотили сверстницу, а их родители задолжали за съёмную квартиру более 100 тысяч рублей.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ ИЗБИВШИЕ РУССКУЮ СОНЮ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ РЕШИЛИ ЗАПУГАТЬ РУССКИХ ПОЛОВЫМ ОРГАНОМ И ОТКАЗАЛИСЬ ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ История об истязателях русской сироты Сонечки получила продолжение.
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