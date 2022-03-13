Сергачев подрался с Арчибальдом в матче против «Эдмонтона». У него 3 броска и «+1» за 18:23

Сергачев подрался с Арчибальдом в матче против «Эдмонтона». У него 3 броска и «+1» за 18:23

Михаил Сергачев подрался с Арчибальдом в матче «Эдмонтона» и «Тампы». Эпизод произошел в середине третьего периода сразу после единственного гола «Лайтнинг».

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