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Минобороны РФ: в украинских портах сохраняется высокая минная опасность

Минобороны РФ: в украинских портах сохраняется высокая минная опасность

wikipedia.org / Aulo Aasmaa / CC BY 3.0 Минирование Киевом украинских морских портов привело к блокировке более чем 60 судов из разных стран, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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