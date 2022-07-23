Минобороны РФ: в украинских портах сохраняется высокая минная опасность

wikipedia.org / Aulo Aasmaa / CC BY 3.0 Минирование Киевом украинских морских портов привело к блокировке более чем 60 судов из разных стран, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
wikipedia.org / Aulo Aasmaa / CC BY 3.0 Минирование Киевом украинских морских портов привело к блокировке более чем 60 судов из разных стран, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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