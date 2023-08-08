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Юран после 4:5 со «Спартаком»: «Про «Пари НН» уже не будут говорить, что мы ставим автобус или троллейбус. Смотрим на «Интер» – у них та же схема 5-3-2»

Юран после 4:5 со «Спартаком»: «Про «Пари НН» уже не будут говорить, что мы ставим автобус или троллейбус. Смотрим на «Интер» – у них та же схема 5-3-2»

«Пари НН» Юрана в гостевом матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России проиграл «Спартаку» со счетом 4:5.

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