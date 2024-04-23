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Закон, порядок, государство

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Кузбасские полицейские и общественники в рамках акции «Твой выбор» провели встречу с кадетами Губернаторской кадетской школы-интерната полиции

В рамках акции «Твой выбор» почти 200 курсантов Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, которые решили связать свою жизнь с правоохранительной деятельностью, пообщались с полицейскими и членом Общественного совета при областном полицейском Главке.

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