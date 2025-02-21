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Царьград

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Два смельчака со шваброй шли на Нарву, а теперь в Ленобласти ищут орду африканцев. Что происходит?

Два смельчака со шваброй шли на Нарву, а теперь в Ленобласти ищут орду африканцев. Что происходит?

Правоохранители Ломоносовского района Ленобласти сейчас ходят с обысками по частным квартирам учредителей двух компаний "Ротанг" и "Гудвей".

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