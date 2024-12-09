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«Дружба» восстановлена: польский оператор сообщил о завершении ремонта нефтепровода

«Дружба» восстановлена: польский оператор сообщил о завершении ремонта нефтепровода

«Дружба» восстановлена: польский оператор сообщил о завершении ремонта нефтепровода Татьяна АрестоваРемонтные работы на западном участке трубопровода «Дружба» в Польше завершены спустя несколько дней после утечки топлива, произошедшей 1 декабря.

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