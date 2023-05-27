Владимир Хрюнов: «Саша Емельяненко выйдет на ринг в июне. Он будет драться каждый месяц»

«У Саши запланирован боксерский поединок на июнь. Он будет выступать каждый месяц. Его любят. Я видел вчерашний зал, который вскочил после его победы.
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