Трамп сообщил, что объявит 8 мая о торговой сделке с одной из стран

Неизвестно, с кем именно будет заключено соглашение Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию, которая состоится 8 мая по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона с одной из стран.
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