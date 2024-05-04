Как включать вилку в розетку? "Хвостом" вниз или вверх?

Владимир Бредихин

Ох и бредовая статья с претензией на научность! У газ-контроля вообще постоянное напряжение! Ему фиолетово, как вилка воткнута. С освещением здраво замечено: важно, что разрывается выключателем, фаза или ноль. А в остальном демагогия.