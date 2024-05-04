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Как включать вилку в розетку? "Хвостом" вниз или вверх?
Комментарии
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Владимир Бредихин
Ох и бредовая статья с претензией на научность! У газ-контроля вообще постоянное напряжение! Ему фиолетово, как вилка воткнута. С освещением здраво замечено: важно, что разрывается выключателем, фаза или ноль. А в остальном демагогия.
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9 час.
Константин Беляев
Большинство компонентов аудиоаппаратуры чувствительны к положению вилки в розетке. Это заметно на слух.
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8 час.
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