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  • Константин Беляев
    Большинство компонентов аудиоаппаратуры чувствительны к положению вилки в розетке. Это заметно на слух.Как включать вилк...
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Как включать вилку в розетку? "Хвостом" вниз или вверх?

Как включать вилку в розетку? "Хвостом" вниз или вверх?

Если вы открыли эту статью, то рассчитываете на быстрый ответ, а не на экспресс-курс физики и электротехники.

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Комментарии
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Владимир Бредихин
Ох и бредовая статья с претензией на научность! У газ-контроля вообще постоянное напряжение! Ему фиолетово, как вилка воткнута. С освещением здраво замечено: важно, что разрывается выключателем, фаза или ноль. А в остальном демагогия.
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9 час.
Константин Беляев
Большинство компонентов аудиоаппаратуры чувствительны к положению вилки в розетке. Это заметно на слух.
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8 час.

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