Где дешевле всего жить в ЦФО: названы регионы с самыми низкими ценами на недвижимость

При продаже квартир большинство продавцов держат цены и не спешат их снижать, отмечают аналитики. Активнее торговля идет у тех, кто готов предлагать гибкие условия совершения сделки и идти навстречу покупателю.
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