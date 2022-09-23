Часть выбросившихся на сушу черных дельфинов удалось спасти

В австралийском штате Тасмания спасли часть выбросившихся на берег черных дельфинов-гринд. «Из 35 китов, оставшихся в живых, нам удалось спасти и выпустить 32, и это потрясающий результат», — заявил руководитель Службы дикой природы Брендон Кларк.