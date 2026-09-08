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Кошки не понимают наших поцелуев и объятий: что они чувствуют на самом деле

Кошки воспринимают наши поцелуи и объятия совсем не так, как люди. Один и тот же жест может означать для питомца и доверие, и дискомфорт.

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