Сестру Дональда Трампа нашли мертвой у нее дома: начато расследование

Умерла старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри. Согласно сообщениям, бывшая федеральная судья скончалась в своем доме на Манхэттене и была обнаружена рано утром в понедельник.
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