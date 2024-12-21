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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Гацкан: «Критика в адрес Соболева незаслуженна. Ему нужно притереться к «Зениту». Во второй части сезона он будет смотреться поинтереснее»

«Критика в адрес Соболева незаслуженна. Мы понимаем, что «Зенит» – новая команда для него, где другие требования.

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