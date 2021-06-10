У Мостового сомнительный тест на коронавирус. Он изолирован от сборной России («РБ Спорт»)

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. 23-летний хавбек вместе с командой прилетел в Санкт-Петербург, где 12 июня состоится матч Евро-2020 против Бельгии.
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