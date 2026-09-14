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МОСИНФОРМ

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В ЦППК сообщили о росте числа поездок с крупногабаритным багажом летом

В ЦППК сообщили о росте числа поездок с крупногабаритным багажом летом

Пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с июня по август 2026 года чаще оформляли билеты для провоза багажа, чем годом ранее.

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